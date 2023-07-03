СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — ПРАЙМ. Сообщение между Херсонской областью и Крымом через Чонгар полностью восстановили, заявил председатель правительства региона Андрей Алексеенко. Мостовой переход между Крымом и Херсонской областью подвергся обстрелу

"Транспортное сообщение Херсонской области с Крымом через Чонгар, нарушенное после варварского удара нацистов по автодорожному мосту 22 июня, полностью восстановлено", — отметил политик в Telegram.

Алексеенко подчеркнул, что в данных момент самый короткий и удобный транспортный коридор работает штатно.

Также председатель херсонского правительства выразил благодарность строителям, восстановившим трассу, и Минстрою России за поддержку и организацию ремонтных работ.