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2023
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Херсонские власти заявили о восстановлении сообщения с Крымом через Чонгар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — ПРАЙМ. Сообщение между Херсонской областью и Крымом через Чонгар полностью восстановили, заявил председатель правительства региона Андрей Алексеенко... ПРАЙМ, 03.07.2023
транспорт, бизнес, новости, херсонская область, крым
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — ПРАЙМ. Сообщение между Херсонской областью и Крымом через Чонгар полностью восстановили, заявил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
"Транспортное сообщение Херсонской области с Крымом через Чонгар, нарушенное после варварского удара нацистов по автодорожному мосту 22 июня, полностью восстановлено", — отметил политик в Telegram.
Алексеенко подчеркнул, что в данных момент самый короткий и удобный транспортный коридор работает штатно.
Также председатель херсонского правительства выразил благодарность строителям, восстановившим трассу, и Минстрою России за поддержку и организацию ремонтных работ.