ТБИЛИСИ, 3 июл — ПРАЙМ. Украинские санкции против грузинской компании Georgian Airways — очередной недружественный шаг Киева, заявил вице-премьер, глава Минэкономики страны Леван Давиташвили. Объем прямых инвестиций в Грузию достиг рекордного уровня

Владимир Зеленский ранее ввел ограничения против Georgian Airways и председателя совета директоров перевозчика Тамаза Гаиашвили в связи с возобновлением сообщения с Россией.

"К сожалению, мы видим очередное недружественное решение Украины", — прокомментировал ситуацию Давиташвили.

Он напомнил, что Тбилиси уже столкнулась с санкциями Киева в отношении граждан Грузии. Вице-премьер страны подчеркнул, что подобные действия Украины неприемлемы.

По мнению Дариташвили, на украинскую санкционную политику повлияла грузинская оппозиция.