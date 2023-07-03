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2023
https://1prime.ru/transport/20230703/840982912.html
В Грузии назвали санкции Украины против Georgian Airways недружественными
Транспорт
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Украинские санкции против грузинской компании Georgian Airways — очередной недружественный шаг Киева, заявил вице-премьер, глава Минэкономики страны Леван Давиташвили. Владимир... ПРАЙМ, 03.07.2023
транспорт, бизнес, новости, грузия, украина, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТБИЛИСИ, 3 июл — ПРАЙМ. Украинские санкции против грузинской компании Georgian Airways — очередной недружественный шаг Киева, заявил вице-премьер, глава Минэкономики страны Леван Давиташвили.
Владимир Зеленский ранее ввел ограничения против Georgian Airways и председателя совета директоров перевозчика Тамаза Гаиашвили в связи с возобновлением сообщения с Россией.
"К сожалению, мы видим очередное недружественное решение Украины", — прокомментировал ситуацию Давиташвили.
Он напомнил, что Тбилиси уже столкнулась с санкциями Киева в отношении граждан Грузии. Вице-премьер страны подчеркнул, что подобные действия Украины неприемлемы.
По мнению Дариташвили, на украинскую санкционную политику повлияла грузинская оппозиция.