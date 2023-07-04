МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. МИД Грузии по итогам встречи с временным поверенным в делах Украины Александром Шульгой заявил, что выразил обеспокоенность в связи с санкциями Владимира Зеленского в отношении авиакомпании Georgian Airways. В Грузии назвали санкции Украины против Georgian Airways недружественными

Ранее Зеленский утвердил санкции в адрес авиакомпании Georgian Airways и председателя совета директоров авиакомпании Тамаза Гаиашвили из-за возобновления полетов в Россию. В связи с этим МИД Грузии вызвал к себе в понедельник вечером украинского дипломата.

"На встрече была выражена обеспокоенность данным решением, которое, по мнению грузинской стороны, является необоснованным. В связи с этим у украинской стороны попросили разъяснения. Из-за санкций в адрес грузинской авиакомпании обеспокоенность выразил и посол Грузии в Киеве", — сказано в сообщении пресс-службы МИД.