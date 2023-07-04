МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) перезаключает договоры с российскими авиакомпаниями и повышает размер ставки аренды самолетов на 30%, пишут "Известия" со ссылкой на собеседника в ГТЛК. Акционеры ГТЛК решили не выплачивать дивиденды за 2022 год

"ГТЛК начала перезаключать договоры с российскими авиакомпаниями, повышая размер ставки аренды самолетов", — говорится в сообщении.

Эту же информацию газете подтвердил источник и в одном из перевозчиков.

Издание уточняет, что речь идет об увеличении размера сборов на 30% — они повысятся для "Аэрофлота", "России", S7 Airlines и "Ямала". Контракты перезаключат по 37 импортным самолетам, принадлежащим ГТЛК, в такой ситуации авиакомпании будут вынуждены индексировать цены на билеты.

Как отмечается в материале, больше всего самолетов из этого списка эксплуатирует "Аэрофлот". По данным издания, речь идет о 18 бортах (без учета двух индонезийских Boeing 737, которые компания планирует получить в свой парк от ГТЛК). Также государственный лизингодатель поставлял самолеты в лизинг "России" (входит в группу "Аэрофлот"), S7 Airlines и "Ямалу" (принадлежит департаменту имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа).

В материале уточняется, что ГТЛК в 2022 году зафиксировала рекордный для себя убыток в 55,8 миллиарда рублей на фоне санкций и потери части флота за границей. Всего у компании оставалось за рубежом 37 самолетов, к большинству из них специалисты организации даже не могли подойти для проверки их техсостояния и обслуживания.

Кроме того, у компании сохраняются обязательства по выплате долга и процентов перед держателями нескольких выпусков еврооблигаций ее дочерних структур — GTLK Europe и GTLK Europe Capital. Они разместили шесть выпусков общей номинальной стоимостью 3,25 миллиарда долларов. Но из-за блокирующих санкций Евросоюза, США и Великобритании они не имеют возможности выплачивать купоны.

Как сообщили источники издания, ГТЛК планирует дополнительно приобретать самолеты для поставок их в лизинг российским авиакомпаниям, на что тоже потребуются средства. Также в России, по данным Минтранса по состоянию на 2022 год, эксплуатировалось 738 самолетов зарубежного производства, поэтому увеличение лизинговых ставок по 37 из них эквивалентно 5% парка. В авиакомпаниях опасаются дальнейшего повышения ставок от ГТЛК, пишет газета.