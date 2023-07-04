МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Российская компания "Курсир" разработала автономную базовую станцию связи для беспилотных летательных аппаратов, управлять которой можно через Wi-Fi и LTE, она получает сигналы от оператора, который может находиться от нее на расстоянии до 100 метров и передает их дрону, сообщили РИА Новости в НТИ. В России упростят процедуры организации полетов гражданских дронов

"Российские разработчики создали автономную базовую станцию связи для беспилотных летательных аппаратов, которая обеспечивает связь с оператором дрона на расстоянии до 100 метров с помощью Wi-Fi или сети LTE", — сообщили в НТИ.

Отмечается, что система разработана челябинской компанией "Курсир" (участник рынка НТИ Aeronet (Аэронет). Базовая станция обладает автономным питанием, и позволяет оператору БПЛА осуществлять управление дроном удаленно. Оператор дрона с помощью станции посылает сигналы на БВС, станция в свою очередь получает координаты полета дрона от глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС). При этом станция может вносить в данные о местоположении дрона поправки для его более точного, сантиметрового, позиционирования.

"Ключевым преимуществом разработки перед конкурентами является то, что базовая станция объединяет в себе связь с беспилотником, связь со станцией внешнего пилота, и оператор может через пульт или через компьютер, находясь на удалении до 100 метров от станции, управлять дроном. Станция может стоять на улице, а оператор может находиться где угодно", — отметил гендиректор компании "Курсир" Виталий Муниров, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что передача всех данных связи осуществляется по защищенному интернет-каналу. Разработка готова к серийному производству. Она будет полезна, в первую очередь, в целях мониторинга, сельского хозяйства, а также логистики, когда требуется осуществить, например, доставку груза на дальнее расстояние.