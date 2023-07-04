МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Четырнадцать рейсов было перенаправлено во вторник из столичного аэропорта Внуково в другие аэропорты, сообщил журналистам источник в аэропорту. В аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Во вторник представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что два беспилотника сбиты в Новой Москве в районе поселка Валуево, еще один — в районе подмосковной Кубинки. Позднее Росавиация и аэропорт Внуково сообщили о введенных в этой авиагавани ограничениях по приему и выпуску воздушных судов. Другие аэропорты Москвы и Московской области работают штатно.

"На 07.30 (мск) подтверждено 14 рейсов, ушедших из аэропорта Москва (Внуково)", — сообщил источник.