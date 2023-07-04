Ограничения на полеты в районе Внуково сняли, заявил Собянин
Собянин: в 8.00 ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково сняли
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Ограничения на полеты самолетов в районе аэропорта Внуково сняли в восемь часов утра, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости о попытке украинских беспилотников совершить атаки на Новую Москву, Валуево и подмосковную Кубинку. Позднее в аэропорту Внуково ввели ограничения по приему и выпуску самолетов.
"В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8.00 утра ограничения на полёты в районе аэропорта Внуково снимаются", — сказал Собянин.
Позднее Росавиация сообщила, что аэропорт Внуково возобновил работу в восемь часов утра.