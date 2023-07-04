МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Ограничения на полеты самолетов в районе аэропорта Внуково сняли в восемь часов утра, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Росавиация сообщила о работе аэропортов московского авиаузла

Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости о попытке украинских беспилотников совершить атаки на Новую Москву, Валуево и подмосковную Кубинку. Позднее в аэропорту Внуково ввели ограничения по приему и выпуску самолетов.

"В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8.00 утра ограничения на полёты в районе аэропорта Внуково снимаются", — сказал Собянин.

Позднее Росавиация сообщила, что аэропорт Внуково возобновил работу в восемь часов утра.