КРАСНОДАР, 4 июл — ПРАЙМ. Пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края к увеличилась до 7,3 километра, передает с места корреспондент РИА Новости. Минэкономразвития призвало сохранить бронирование в Крыму для опоздавших

Последние дни перед въездом на Крымский мост скапливаются большие очереди со стороны Краснодарского края. В понедельник пробка растянулась до 13 километров, но к утру вторника, как сообщал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, сократилась до 4 километров. Очереди связаны с увеличением потока машин – каждое авто подлежит досмотру. Минтранс сообщил, что открыты дополнительные пункты досмотра.

Прибор, фиксирующий протяженность пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани, показывает на данный момент 7,3 километра.

При этом на въезде на мост со стороны Крыма по состоянию на 12 часов 10 минут пробка ликвидирована.