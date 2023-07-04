МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Нагрузка в части автомобилей на Крымском мосту может вырасти к выходным, Министерство транспорта России готовится к ситуации, заявил глава ведомства Виталий Савельев. Пробка на въезде на Крымский мост увеличилась до семи километров

"Мы ожидаем, что к пятнице, субботе и воскресенью опять будет циклическая нагрузка, мы к этому готовимся. Такой неравномерный график, учитывая характер отпусков, который сейчас проходит у наших людей", — сказал министр на совещании у президента Владимира Путина.

Савельев отметил, что, согласно текущим данным, проезда на полуостров ожидают около 100 автомобилей, водители ждут полчаса. Он также указал, что Минобороны России готово предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченскую переправу.

Кроме того, по оценке Минтранса, 16 и 17 июля нагрузка на Крымском мосту будет пиковая, а затем туристический поток начнет спадать.

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил согласие с прогнозом ведомства, добавив, что в конце августа ожидается похожая ситуация в направлении на Кубань. По его словам, на этом фоне власти синхронизируют действия.

Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что туристы на легковых автомобилях могут использовать транспортный коридор в Крым через новые регионы. Эту идею Путин поручил оценить.

"Для нас с вами только не будет предметом гордости, если не будут соблюдены меры безопасности для наших граждан, которые направляются на отдых. Нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения, но, конечно, все возможности использовать, с этим я согласен", — подчеркнул глава государства.

Последние дни перед въездом на Крымский мост скапливаются большие очереди со стороны Краснодарского края. В понедельник пробка растянулась до 13 километров, но к утру вторника, как сообщал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, сократилась до 4 километров. Очереди связаны с увеличением потока машин — каждое авто подлежит досмотру. Минтранс сообщал, что открыты дополнительные пункты досмотра.