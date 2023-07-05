Минтранс вспомнил об идее ввести для авиакомпаний сбор на экстренные случаи
СМИ: Минтранс вернулся к идее ввести для авиакомпаний сбор на экстренные случаи
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Министерство транспорта России вновь рассматривает предлагаемую ранее идею "Ростеха" ввести для авиакомпаний сбор на случай банкротства или экстренных отмен рейсов, пишет газета "Коммерсант".
"Минтранс вернулся к обсуждаемой с 2021 года идее дополнительного сбора с авиапассажиров при оформлении билетов. Речь идет о создании "резервного фонда поддержки пассажиров" на случай банкротства авиакомпаний", — утверждает газета.
Уточняется, что создание подобной системы сборов будет осуществляться на базе единого оператора — АО "Авиагарант", а источником гарантийных резервов станет "регулируемый сбор, взимаемый при оформлении перевозки".
"…Цель сбора в том, чтобы пассажир получил возмещение за счет средств резервного фонда в случае отмены рейса или, например, банкротства перевозчика. Сейчас подобного механизма нет", — пишет издание со ссылкой на источник в "Ростехе".
Кроме того, по данным газеты, такой фонд поможет в ситуациях с массовыми отменами рейсов, такими как ковид или санкционными "вывозными" рейсами.