МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Министерство транспорта России вновь рассматривает предлагаемую ранее идею "Ростеха" ввести для авиакомпаний сбор на случай банкротства или экстренных отмен рейсов, пишет газета "Коммерсант".

Пассажиры выходят из самолета авиакомпании "Аэрофлот"

Минтранс сохраняет прогноз по авиаперевозкам в России

"Минтранс вернулся к обсуждаемой с 2021 года идее дополнительного сбора с авиапассажиров при оформлении билетов. Речь идет о создании "резервного фонда поддержки пассажиров" на случай банкротства авиакомпаний", — утверждает газета.

Уточняется, что создание подобной системы сборов будет осуществляться на базе единого оператора — АО "Авиагарант", а источником гарантийных резервов станет "регулируемый сбор, взимаемый при оформлении перевозки".

"…Цель сбора в том, чтобы пассажир получил возмещение за счет средств резервного фонда в случае отмены рейса или, например, банкротства перевозчика. Сейчас подобного механизма нет", — пишет издание со ссылкой на источник в "Ростехе".

Кроме того, по данным газеты, такой фонд поможет в ситуациях с массовыми отменами рейсов, такими как ковид или санкционными "вывозными" рейсами.