МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Министерство транспорта России вновь рассматривает предлагаемую ранее идею "Ростеха" ввести для авиакомпаний сбор на случай банкротства или экстренных отмен рейсов, пишет газета "Коммерсант". Минтранс сохраняет прогноз по авиаперевозкам в России

"Минтранс вернулся к обсуждаемой с 2021 года идее дополнительного сбора с авиапассажиров при оформлении билетов. Речь идет о создании "резервного фонда поддержки пассажиров" на случай банкротства авиакомпаний", — утверждает газета.

Уточняется, что создание подобной системы сборов будет осуществляться на базе единого оператора — АО "Авиагарант", а источником гарантийных резервов станет "регулируемый сбор, взимаемый при оформлении перевозки".

"…Цель сбора в том, чтобы пассажир получил возмещение за счет средств резервного фонда в случае отмены рейса или, например, банкротства перевозчика. Сейчас подобного механизма нет", — пишет издание со ссылкой на источник в "Ростехе".

Кроме того, по данным газеты, такой фонд поможет в ситуациях с массовыми отменами рейсов, такими как ковид или санкционными "вывозными" рейсами.