МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Строительство самого длинного на Забайкальской железной дороге Керакского тоннеля в Приамурье завершат в июле, сообщает пресс-служба ЗабЖД. Евросоюз выделит Молдавии 43 миллиона евро на ремонт железной дороги

Работы идут на перегоне Ковали – Ульручьи. В тоннеле произведена обделка свода тоннеля, монтаж контактной сети, уложены 926 метров четного и 820 метров нечетного бесстыкового пути.

"Работы по укладке пути ведутся с применением инновационной технологии, которая позволяет снизить динамическое воздействие на своды искусственного сооружения и путевой бетон. Завершить работы планируется в июле текущего года", — говорится в сообщении.

Одновременно с укладкой пути в тоннеле, на его подходах завершается монтаж контактной сети, систем связи, сигнализации, централизации и блокировки, а также строительство служебных зданий и сооружений для эксплуатационного персонала. Далее строители уложат 2,4 километра новых железнодорожных подходов со стороны западного и восточного порталов.

Новый двухпутный электрифицированный Керакский тоннель строится рядом с действующим и станет самым длинным на Забайкальской магистрали. Длина будущего инженерного сооружения составит 926 метров. Открытие тоннеля позволит увеличить скорость движения поездов и пропускную способность на участке, а также снизить затраты на содержание искусственного сооружения.