МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Сенатор, зампред совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин просит власти Москвы ограничить до 10 километров в час разрешенную скорость для электросамокатов на тротуарах, соответствующее обращение есть в распоряжении РИА Новости. В России начнут штрафовать пользователей электросамокатами

"Принимая во внимание большую социальную значимость указанной проблемы, предлагаю проработать вопрос относительно внесения всех тротуаров в зоны движения со скоростным ограничением 10 км/час", — говорится в письме сенатора на имя мэра Москвы Сергея Собянина.

Шейкин подчеркнул, что использование электросамокатов на тротуарах "представляет серьезную угрозу безопасности для пешеходов". По его словам, скорость, которую развивают эти средства индивидуальной мобильности, "слишком высока для безопасного передвижения в пешеходных зонах".

Как отметил Шейкин, множество ДТП, вызванных столкновениями пешеходов с электросамокатами, "свидетельствует о необходимости принять меры для предотвращения дальнейших несчастных случаев".

"Подобные ограничения скорости применяются во многих других городах и позволяют достичь более безопасного взаимодействия пешеходов и велосипедистов/самокатов. Установление таких ограничений поможет уменьшить риск возникновения серьезных травм на тротуарах и создаст более безопасную среду для пешеходов всех возрастов", — заключил сенатор.

Ранее Шейкин заявил РИА Новости, что штрафы за нарушение правил дорожного движения водителями электросамокатов должны быть увеличены минимум в десять раз, нынешняя сумма в 1,5 тысячи рублей не соответствует современным реалиям. По его словам, необходимо создать единую информационную систему, в которой будут регистрироваться владельцы электросамокатов, а компании кикшеринга будут направлять данные об арендаторах самокатов и маршрутах их движения.