Georgian Airways запустила транзит из Москвы в Ниццу через Тбилиси
Georgian Airways начала выполнять транзитные рейсы из Москвы в Ниццу через Тбилиси 5 июля
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ТБИЛИСИ, 5 июл — ПРАЙМ. Грузинская авиакомпания Georgian Airways с 5 июля приступила к выполнению рейсов из Москвы в Ниццу транзитом через Тбилиси, заявили РИА Новости в компании.
"Ницца добавлена в список европейских городов. Все данные рейсов опубликованы на сайте",- заявили в авиакомпании.
Данные, опубликованные на сайте авиаперевозчика, свидетельствуют, что транзитные перелеты из Москвы в Ниццу через Тбилиси стартовали 5 июля и будут осуществляться по средам и субботам. Время пересадки в грузинской столице составляет около часа.
Ницца стала еще одним пунктом среди тех европейских городов, в направлении которых грузинская авиакомпания предлагает транзитные рейсы из Москвы через Тбилиси. Авиакомпания также осуществляет рейсы в Вену, Ларнаку, Париж, Берлин, Салоники, Тель-Авив, Милан и Амстердам.
Пятнадцатого мая власти России после четырехлетнего перерыва разрешили прямые авиаперелеты в Грузию, а 19 и 20 мая из Москвы и Тбилиси вылетели первые рейсы. В конце мая стало известно, что авиакомпания Georgian Airways запускает транзитные рейсы из Москвы в страны Европы.