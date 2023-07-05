ТБИЛИСИ, 5 июл — ПРАЙМ. Грузинская авиакомпания Georgian Airways с 5 июля приступила к выполнению рейсов из Москвы в Ниццу транзитом через Тбилиси, заявили РИА Новости в компании. В Грузии обеспокоились санкциями Украины против компании Georgian Airways

"Ницца добавлена в список европейских городов. Все данные рейсов опубликованы на сайте",- заявили в авиакомпании.

Данные, опубликованные на сайте авиаперевозчика, свидетельствуют, что транзитные перелеты из Москвы в Ниццу через Тбилиси стартовали 5 июля и будут осуществляться по средам и субботам. Время пересадки в грузинской столице составляет около часа.

Ницца стала еще одним пунктом среди тех европейских городов, в направлении которых грузинская авиакомпания предлагает транзитные рейсы из Москвы через Тбилиси. Авиакомпания также осуществляет рейсы в Вену, Ларнаку, Париж, Берлин, Салоники, Тель-Авив, Милан и Амстердам.

Пятнадцатого мая власти России после четырехлетнего перерыва разрешили прямые авиаперелеты в Грузию, а 19 и 20 мая из Москвы и Тбилиси вылетели первые рейсы. В конце мая стало известно, что авиакомпания Georgian Airways запускает транзитные рейсы из Москвы в страны Европы.