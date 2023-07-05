МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в мае сократился на 5,2% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Минтранс вспомнил об идее ввести для авиакомпаний сбор на экстренные случаи

По сравнению с маем 2019 года показатель снизился на 7%. В то же время объем международных грузовых авиаперевозок опустился на 7,1% к маю 2019 года и на 6% — к маю прошлого года.

Наибольшее снижение грузовых авиаперевозок было зафиксировано в странах Северной Америки (-8,1%), в Европе показатель уменьшился на 6,7%, на Ближнем Востоке — на 3,1%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель сократился на 3,3%, а в Африке — на 2,4%. В Латинской Америке показатель при этом вырос на 3,6%.

"Торговые условия для грузовых авиаперевозок остаются сложными: спрос упал на 5,2%, а ряд экономических показателей указывает на слабость. Однако вторая половина года должна принести некоторые улучшения. Поскольку инфляция на многих рынках замедляется, ожидается, что темпы повышения ставок центральными банками сократятся. Это должно помочь стимулировать экономическую активность и положительно повлиять на спрос на грузовые авиаперевозки", — приводятся в сообщении слова генерального директора IATA Вилли Уолша (Willie Walsh).