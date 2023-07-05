СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — ПРАЙМ. Очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края в среду днем нет, также отсутствует очередь на мост со стороны Крыма, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. Минтранс ждет роста нагрузки в части автомобилей на Крымском мосту

"По поручению главы Республики Крым Аксёнова С.В. нахожусь на мониторинге работы досмотровых мероприятий на Крымском мосту. По состоянию на 12:30, пробки со стороны Республики Крым нет", — написал Лукашенко в своем телеграм-канале.

Проехав по мосту на сторону Кубани, он констатировал: "Со стороны Краснодарского края очереди по состоянию на 13:10 нет".