Очереди на Крымский мост отсутствуют, заявил Минтранс региона
Глава Минтранса Крыма Лукашенко: очереди на Крымский мост отсутствуют с обеих сторон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — ПРАЙМ. Очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края в среду днем нет, также отсутствует очередь на мост со стороны Крыма, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
"По поручению главы Республики Крым Аксёнова С.В. нахожусь на мониторинге работы досмотровых мероприятий на Крымском мосту. По состоянию на 12:30, пробки со стороны Республики Крым нет", — написал Лукашенко в своем телеграм-канале.
Проехав по мосту на сторону Кубани, он констатировал: "Со стороны Краснодарского края очереди по состоянию на 13:10 нет".