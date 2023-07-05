МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Сайт и мобильное приложение РЖД работает штатно после хакерской атаки, сообщили в компании. Россия вошла в десятку мировых лидеров по числу DDoS-атак на страну

"Работа нашего сайта и мобильного приложения восстановлена, несмотря на продолжающиеся массированные атаки", — сказано в релизе.

В РЖД подчеркнули, что на фоне большой нагрузки на электронные ресурсы возможны небольшие затруднения.

Ранее в среду РЖД сообщили о массированной хакерской атаке на сайт и мобильное приложение перевозчика. Отмечалось, что кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, а продажа билетов осуществляется в обычном режиме.