С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — ПРАЙМ. Электробус E433 Vitovt Max Electro белорусского производства запустили в тестовую эксплуатацию в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по транспорту.

"Сегодня состоялся запуск в тестовую эксплуатацию электробуса E433 Vitovt Max Electro", — говорится в сообщении. Белоруссия подписала меморандум об обязательствах для вступления в ШОС

Электробус E433 на 80% процентов состоит из российско-белорусских комплектующих. Инновационный транспорт имеет запас хода 240 километров и рассчитан на эксплуатацию при температуре от −40 до +40 градусов. Он имеет просторный салон, низкий уровень пола, мультимедийные информационные системы, системы отопления и кондиционирования, GPS-оборудование. Для маломобильных граждан в салоне предусмотрены широкие площадки, механический пандус с ручным управлением, систему понижения уровня пола со стороны входа – kneeling. Всего электробус может одновременно перевозить 153 пассажира.

"Это еще один пример эффективного сотрудничества Санкт-Петербурга с производителями из Белоруссии. Мы принимаем в эксплуатацию машину, сделанную специально для нашего города, по нашему заказу. По тем техническим требованиям, которые сегодня действуют в Петербурге",- отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, слова которого приводятся в сообщении.

По словам председателя комитета по транспорту Валентина Енокаева, компания BKM Holding является давним и надежным партнером Петербурга.

"За последние несколько лет в Петербург было поставлено более 200 троллейбусов и трамваев производства этой компании. Весь транспорт разработан с учетом особенностей улично-дорожной сети нашего города. Сотрудничество с BKM Holding продолжается. Сейчас успешно ведутся поставки еще почти сотни троллейбусов модели 32100D Olgerd в рамках заключенного в прошлом году контракта", — отметил он.

Электробус будет работать два месяца на популярном у пассажиров маршруте №127, курсирующем между Коломягами и Арцеуловской аллеей, обеспечивая транспортную доступность жителей Приморского района, в том числе во время ремонта станции метро "Пионерская". Заряжаться электробус будет в ночное время в Автобусном парке №2 "Пассажиравтотранс". При положительных результатах тестовой эксплуатации машина может быть выкуплена ГУП "Пассажиравтотранс" для постоянной работы.