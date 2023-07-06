НОВОСИБИРСК, 6 июл — ПРАЙМ. Транспортная прокуратура пресекла искусственное завышение стоимости строительства железнодорожных объектов в рамках развития Транссиба на 98,5 миллиона рублей, сообщает в четверг Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "Россети" проинвестируют реконструкцию питающей Транссиб подстанции

Речь идет о филиалах "Росжелдорпроекта" (входит в группу компаний "1520", крупнейший в России холдинг в области железнодорожного проектирования и строительства) и его субподрядчиков.

"При разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры <…> на Восточно-Сибирской железной дороге в рамках инвестиционных программ, направленных на развитие пропускной способности Транссибирской магистрали, в сметную стоимость необоснованно включены затраты на вывоз и размещение на полигоне отходов изымаемого щебеночного балласта, пригодного для повторного использования", — говорится в релизе.

Прокуратура потребовала от руководителя проектной организации устранить нарушения, в итоге документация была скорректирована, а необоснованные затраты на 98,5 миллиона рублей исключены.

В настоящее время в России реализуются проект по повышению пропускной способности так называемого Восточного полигона железных дорог. По данным Минвостокразвития, в результате пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей к 2024 году должна вырасти в 1,5 раза — до 180 миллионов тонн, а к 2032 году — до 255 миллионов тонн. Строятся железнодорожные пути и реконструируются станции. Затраты бюджета исчисляются триллионами рублей.