МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Атаки на сайт и приложение РЖД продолжаются и в четверг, эти онлайн-сервисы могут быть кратковременно недоступны, сообщила компания. В РЖД оценили перспективы запуска беспилотных поездов дальнего следования

РЖД в среду сообщали о массированной хакерской атаке на сайт и мобильное приложение компании. Кассы на станциях и вокзалах функционировали штатно, а продажа билетов в них шла в обычном режиме. К вечеру среды компания заявила, что работа сайта и мобильного приложения восстановлена, но еще могут наблюдаться отдельные затруднения.

"Сегодня наш сайт и мобильное приложение продолжают испытывать на себе множественные атаки с постоянно изменяющимся вектором и инструментами. Их источники рассредоточены по всему миру. В связи с этим онлайн-сервисы могут быть кратковременно недоступны. При этом кассы на вокзалах и станциях работают в штатном режиме", — говорится в сообщении РЖД в четверг.

Компания отмечает, что в РЖД построена комплексная эшелонированная система защиты, собранная из ведущих решений, представленных на рынке информационной безопасности в стране. IT-специалисты делают все возможное, чтобы сохранить работоспособность платформ компании.

"Просим пассажиров отнестись к ситуации с пониманием", — пишут РЖД,