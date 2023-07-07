МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в пятницу, 7 июля, возобновила прямые регулярные рейсы в пункты Таиланда из Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Владивостока и Хабаровска, сообщает перевозчик. Общероссийское объединение пассажиров ожидает роста цен на авиабилеты

"Аэрофлот" возобновил рейсы в пункты Таиланда из Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Владивостока и Хабаровска. Программа полетов в Таиланд из регионов России стартовала 7 июля с первого рейса из Новосибирска в Бангкок", — говорится в сообщении.

Помимо этого, 8 июля "Аэрофлот" возобновляет полеты в Бангкок из Иркутска (2 рейса в неделю) и Красноярска (2 рейса в неделю), 9 июля — из Владивостока (2 рейса в неделю). Девятого июля открываются прямые рейсы на Пхукет из Хабаровска (2 раза в неделю), 11 июля — из Новосибирска (2 раза в неделю).

"Благодаря прямым рейсам "Аэрофлота" жители Дальнего Востока и Сибири смогут добираться до Таиланда без пересадок в Москве. Это позволит существенно сократить время в пути и сделает путешествие в Юго-Восточную Азию максимально комфортным", — уверяют в компании.