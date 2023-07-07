МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Китайская компания NewNew Shipping Line поставит пять судов ледового класса вместимостью 1200-2500 TEU на линию морского сервиса перевозок с Россией по Северному морскому пути, сообщил журналистам представитель линии Кэ Цзинь. Мишустин поручил усилить господдержку создания судов для Севморпути

"Мы поставим пять судов в этом году. Все они имеют ледовый класс. Судна от 1200 TEU до 2500 TEU", — ответил он на вопрос, какие суда будут ходить на линии.

Рейсы будут осуществляться до конца октября, в зависимости от погоды, рассказал он.

"Может быть, будет хорошая погода, мы будем до ноября продлять, потому что для нас будет это интересно, выгодно", — добавил Кэ Цзинь.