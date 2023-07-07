МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. "Росатом" поставит 2 атомных ледокола для обеспечения безопасности работы нового регулярного сервиса NewNew Shipping Line перевозок по Северному морскому пути между Россией и Китаем, сообщил журналистам специальный представитель госкорпорации по вопросам развития Арктики Владимир Панов. Китайская NewNew Shipping Line поставит суда для перевозок по Севморпути

Новая линия регулярных морских перевозок NewNew Shipping Line между Россией и Китаем будет работать по Северному морскому пути до октября-ноября, сообщил ранее в пятницу представитель линии Кэ Цзинь.

"Мы сейчас видим большой интерес к рейсам по Севморпути в восточном направлении в летне-осенний период, с июля по октябрь. Для обеспечения безопасности мы выведем два атомных ледокола, которые будут нести дежурство, потому что на 100% погоду предсказать нельзя. Ледоколы будут подходить к судам в случае необходимости и обеспечивать проводку, либо просто находиться рядом", — сообщил Панов.

На вопрос журналистов о стоимости такой услуги от ледоколов Панов отметил, что дежурство ледоколов входит в обязанности госкорпорации и для грузоотправителей и судовладельцев его стоимость "близка к нулю".

"Это наша прямая обязанность — обеспечивать безопасность судоходства. Поэтому, когда компании заключают договор на навигационное сопровождение рейсов, туда сразу включается дежурство ледоколов. По стоимости — это базовые цифры, которые не влияют на экономику рейсов", — сообщил Панов.