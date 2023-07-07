"Росатом" поставит два ледокола на регулярный российско-китайский сервис перевозок по СМП
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. "Росатом" поставит 2 атомных ледокола для обеспечения безопасности работы нового регулярного сервиса NewNew Shipping Line перевозок по Северному морскому пути между Россией и Китаем, сообщил журналистам специальный представитель госкорпорации по вопросам развития Арктики Владимир Панов.
Новая линия регулярных морских перевозок NewNew Shipping Line между Россией и Китаем будет работать по Северному морскому пути до октября-ноября, сообщил ранее в пятницу представитель линии Кэ Цзинь.
"Мы сейчас видим большой интерес к рейсам по Севморпути в восточном направлении в летне-осенний период, с июля по октябрь. Для обеспечения безопасности мы выведем два атомных ледокола, которые будут нести дежурство, потому что на 100% погоду предсказать нельзя. Ледоколы будут подходить к судам в случае необходимости и обеспечивать проводку, либо просто находиться рядом", — сообщил Панов.
На вопрос журналистов о стоимости такой услуги от ледоколов Панов отметил, что дежурство ледоколов входит в обязанности госкорпорации и для грузоотправителей и судовладельцев его стоимость "близка к нулю".
"Это наша прямая обязанность — обеспечивать безопасность судоходства. Поэтому, когда компании заключают договор на навигационное сопровождение рейсов, туда сразу включается дежурство ледоколов. По стоимости — это базовые цифры, которые не влияют на экономику рейсов", — сообщил Панов.
https://1prime.ru/transport/20230707/841028078.html