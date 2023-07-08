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Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает на продление зерновой сделки
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после переговоров с Владимиром Зеленским, что Турция рассчитывает на продление зерновой сделки. Эрдоган провел в ночь на субботу... ПРАЙМ, 08.07.2023
сельское хозяйство, транспорт, бизнес, экономика, новости, турция, зерновая сделка, россия, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после переговоров с Владимиром Зеленским, что Турция рассчитывает на продление зерновой сделки.
Эрдоган провел в ночь на субботу переговоры с Владимиром Зеленским в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более 2,5 часов.
"Выражаю надежду на очередное продление заключенного в июле 2022 года в Стамбуле соглашения по зерновому коридору", — сказал на пресс-конференции Эрдоган.
По словам турецкого лидера, он рассчитывает на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по зерновой сделке либо по телефону, либо очно.