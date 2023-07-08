МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после переговоров с Владимиром Зеленским, что Турция рассчитывает на продление зерновой сделки.

Эрдоган провел в ночь на субботу переговоры с Владимиром Зеленским в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более 2,5 часов.

"Выражаю надежду на очередное продление заключенного в июле 2022 года в Стамбуле соглашения по зерновому коридору", — сказал на пресс-конференции Эрдоган.

По словам турецкого лидера, он рассчитывает на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по зерновой сделке либо по телефону, либо очно.