МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении ФСБ с 1 сентября круглосуточного удаленного доступа к информационным системам и базам данных служб заказов легкового такси, работающих через интернет, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин повысил страховые выплаты пассажирам такси

В конце декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, комплексно регулирующий работу в сфере такси. Документ, в частности, касается предоставления уполномоченным органам автоматизированного удаленного доступа к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов на пассажирские перевозки. Также перевозчики обязаны вести журнал заказов такси, сведения о котором должны будут храниться не менее шести месяцев со дня исполнения заказов.

"Служба заказа легкового такси, являющаяся в соответствии с законодательством РФ организатором распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предоставляет подразделению органа Федеральной службы безопасности… круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси, в порядке, установленном для организаторов распространения информации… Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года", — говорится в опубликованном 7 июля документе от 4 июля.

В других случаях ФСБ может запросить у службы такси информацию в журнале заказов в электронной форме. При пометке "срочно" данные должны быть предоставлены в течение трех рабочих дней, либо в течение десяти рабочих дней при отсутствии пометки. Если служба заказов не может выполнить запрос в установленные сроки, она должна обосновать невозможность выполнения и информировать о новых необходимых сроках. Кроме того, службы такси должны обеспечивать неразглашение информации.