МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Мексика открыта к возобновлению прямого авиасообщения с Россией, поступали предложения летать через Северный полюс, но сделать это в ближайшем будущем очень сложно, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас. В "Иркуте" оценили возможность возврата SSJ мексиканской Interjet в Россию

"К сожалению, в обозримом будущем, я думаю, это будет очень сложно. Мексика открыта к возобновлению прямого авиасообщения между нашими аэропортами, но из-за логистики сделать это затруднительно. Есть, конечно, альтернативные маршруты, например через север, но это вряд ли возможно. То есть такая возможность есть, с нами связались представители аэропорта "Внуково" и сказали, что можно летать через Северный полюс. Но это зависит не от мексиканского правительства, а от частных компаний", — сказал посол.

Дипломат пояснил, что для таких перелетов нужны дальнемагистральные самолеты, которые есть только у крупных компаний, "а их партнеры обычно — в странах, которые ввели санкции против России".

"Конечно, есть интерес (к возобновлению прямого авиасообщения — ред.) со стороны туристов. Раньше было 27 полетов каждый месяц из России в Мексику. А сейчас только непрямые полеты – через Стамбул, ОАЭ. К тому же стоимость билетов выросла", — добавил посол.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.