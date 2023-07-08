МИНСК, 8 июл — ПРАЙМ. Литва в одностороннем порядке перекрыла движение в пункте пропуска "Мядининкай", называемый с белорусской стороны "Каменный Лог", сообщила в субботу пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии. Алиханов оценил ущерб от запрета транзита через Литву для Калининграда

"(В субботу — ред.) сегодня в 13.00 литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Мядининкай (напротив пункта пропуска Каменный Лог)", — сказано в сообщении.

Отмечается, что белорусская сторона готова пропускать физических лиц и транспортные средства. "Вся ответственность за обострение обстановки на границе и образование очередей лежит на литовской стороне", — подчеркнули в ведомстве.