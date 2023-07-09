МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. За взрывом на Крымском мосту стоят киевские власти, признала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Германия готовится отсрочить вступление Украины в НАТО, пишет СМИ

В своем сообщении в Telegram-канале по случаю 500 дней с начала спецоперации она перечислила ряд "достижений" ВСУ, пообещав в конечном итоге "победу".

"273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику", — в числе прочего написала замминистра.

На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись семь топливных цистерн в составе грузового поезда, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковых машин сначала по одной, а позже по двум полосам.

ФСБ России заявила, что организатором теракта было главное управление разведки Министерства обороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. По делу были задержаны восемь фигурантов.