КРАСНОДАР, 9 июл — ПРАЙМ. В пробке у Крымского моста со стороны Краснодарского края в воскресенье утром стоят более чем 500 автомобилей, время ожидания может составить более двух часов, со стороны Крыма скоплений машин нет, говорится в телеграм-канале "Главный мост", созданном для помощи автотуристам. В Минобороны Украины признали, что устроили взрыв на Крымском мосту

"У моста со стороны Краснодарского края сформировалась очередь из более 500 авто. Путники ожидают досмотр от двух часов… Со стороны полуострова проезд свободен. Машины в зоне досмотра", — сказано в сообщении.

С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая пробка. В понедельник она растянулась до 13 километров, но к утру вторника уменьшилась до 4 километров. Очереди были связаны с ростом числа машин и подлежащего досмотру багажа. Минтранс отмечал, что открыты дополнительные пункты досмотра.

Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.