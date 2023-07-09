СУХУМ, 9 июл — ПРАЙМ. Железнодорожное движение в Абхазии временно приостановлено по причине размыва путей из-за сильного ливня, который прошел минувшей ночью, сообщили РИА Новости в пресс-службе РУП "Абхазская железная дорога" (АЖД). Посол Абхазии рассказал о перспективной сфере сотрудничества с Россией

"Движение поездов приостановлено из-за размыва железнодорожных путей в Гагрском районе. Их подмыло в районе вокзала Гагры. Более двухсот шпал провисло на станции "Бзыбь", — заявила представитель АЖД.

Уточняется, что движение поездов было приостановлено после отправки пассажирского поезда "Москва-Сухум".

Бригады АЖД обследуют и другие участки в районе, чтобы выявить повреждения. Электропоезд "Ласточка" движется по графику до Гагры.

Ранее сообщалось, что в Гагрском районе подтоплены частные владения, жилые дома и улицы. Масштаб бедствия пока неизвестен. В остальных районах Абхазии ситуация стабильная. Периодически идет сильный ливень.

Кроме того, сообщалось, что спасатели устраняют последствия стихии. МЧС Абхазии рекомендовал гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район. Сам район остался без света.