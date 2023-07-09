МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Полностью российский электропоезд "Ласточка" впервые покажут широкой общественности в рамках выставки "Иннопром" 10 июля 2023 года, сообщили РИА Новости в "Синара — транспортные машины" (СТМ). В РЖД оценили перспективы запуска беспилотных поездов дальнего следования

Изначально планировалось продемонстрировать на стенде СТМ маску и общий концепт нового состава. Теперь, помимо этого, будет показан готовый опытный первый поезд. Конкретная дата презентации ранее не называлась. Промышленная выставка "Иннопром" проходит 10-13 июля 2023 года в Екатеринбурге.

"Завтра группа "Синара" и компания "Синара-транспортные машины" продемонстрируют первый опытный образец полностью отечественного скоростного электропоезда "Ласточка-М", — сообщили в СТМ в воскресенье.

Там уточнили, что "Ласточка-М" — это пока рабочий вариант названия. Ранее рабочим названием было "Восток". Российский завод "Уральские локомотивы" начал разрабатывать полностью российскую " Ласточку " еще до ухода иностранного партнера, а рабочее название "Восток" появилось из-за изначальных планов эксплуатировать ее на востоке России, пояснял в интервью РИА Новости заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.

"Ласточки" выпускает завод "Уральские локомотивы" (входит в "Синара — транспортные машины", СТМ). Фотографию готового полностью российского электропоезда " Ласточка " в июне 2024 года публиковал первый замгендиректора по технологической политике предприятия Виталий Брексон в соцсети на своей личной странице. Поезд стоял на улице на путях для динамических испытаний. Он был окрашен в красно-черно-серые тона. На нем логотип РЖД и надпись "ЭС104-001". Цифры "001" означают первый поезд. РЖД добавляют поезда на южном направлении на фоне высокого спроса

Новая "Ласточка" разработана российской группой "Синара — транспортные машины". РИА Новости ранее публиковало планируемые изображения внешнего и внутреннего вида нового поезда. Визуально состав кажется менее широким по сравнению со своей предшественницей, имеет более вытянутый "нос", узкие расположенные по вертикали фары, большие квадратные окна с закругленными углами. Внутри на изображениях было несколько рядов сидений. Над ними полки для ручной клади. Вдоль стены расположены стойки для багажа. Сбоку от дверей прикреплены аккуратные мусорные ящики. Есть туалеты и информационное табло. Как в итоге будет выглядеть новая "Ласточка", станет понятно во время её презентации на Иннопроме. "Синара" в сообщении на сайте ранее анонсировала, что новые электрички будут отвечать всем запросам современного человека и станут "еще комфортнее полюбившихся россиянам "Ласточек". Там говорилось о USB-разъемах для зарядки гаджетов, новых системах оповещения, креплениях для самокатов и велосипедов с возможностью подзарядки, вагоне-бистро. Максимальная вместимость новых поездов, как заявлялось, составит 1400 человек. Поезда смогут развивать скорость до 160 километров в час.

"Ласточки" созданы на базе немецкой платформы Desiro. В России их выпускает завод "Уральские локомотивы". Он был создан в 2010 году как совместное предприятие немецкого концерна Siemens и российской группы " Синара — Транспортные машины". Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что сворачивает бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий. Локализация "Ласточек" в настоящее время составляет около 90%.

РЖД уже заказали 22 полностью российские "Ласточки". Компания планируют запустить их на Урале возле города Екатеринбург, говорил в интервью РИА Новости в июле Пегов.