МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. РЖД к 2030 году планируют увеличить пропускную способность железных дорог к портам Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) до 150 миллионов тонн грузов с нынешних 125 миллионов тонн, в том числе для этого на год раньше срока достраивают обход Саратова, сообщил заместитель гендиректора компании Андрей Макаров. Россиянам разъяснили, какие билеты в поезда на юг стоят дешевле

"Возможно дальнейшее наращивание в соответствии с теми поручениями, которые правительство дает. Мы план мероприятий с нашим институтом ИЭРТ разрабатываем, чтобы в 2030 году это было 150 миллионов. Два года назад у нас было меньше 100 (миллионов тонн — ред.)", — сообщил курирующий строительный блок в РЖД Макаров на брифинге.

Он рассказал, что РЖД в 2023 году планируют выполнить работы по развитию пропускной способности АЧБ на сумму более 20 миллиардов рублей. Он отметил, что для части грузоотправителей основным узким местом в этом районе была станция Тихорецкая, и они жаловались, что РЖД долго выполняют реконструкцию.

"Сложнейшая уникальная станция с тремя парками, мы последовательно там выполняли работу. Мы в конце апреля сделали переключение, открыли дополнительные транзитные пути между парками, тем самым повысили на 27% пропускную способность", — рассказал Макаров.

По его словам, работы ведутся на станциях Тимашевская, Максим Горький, Волжский. "В следующем году начнем работу по Сальску, по станции Ея по второму этапу. И по второму этапу Максима Горького рассчитываем на Приволжской дороге развернуть работы, именно по новому парку. Это такая большая новая сортировочная система, которая позволит тоже там упростить работу для движенцев и увеличить транзит грузов", — пояснил замглавы РЖД.

При этом он отметил, что для пропуска необходимого объема груза надо достроить обход Саратова. "Без обхода Саратова мы достигли по прошлому году 125 миллионов тонн. Дальше что бы мы ни делали за Саратовом, мы больше проехать не сможем без обхода. Почему мы и торопимся с ним. Мы хотим на год раньше запустить", — пояснил Макаров.