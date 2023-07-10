ХЕЛЬСИНКИ, 10 июл — ПРАЙМ. Финляндия ужесточает с полуночи понедельника въезд в страну российским бизнесменам, абитуриентам и владельцам недвижимости, сообщает финское внешнеполитическое ведомство. Латвия прекращает выдачу всех видов виз россиянам с 26 июня

"Будут ужесточены ограничения для деловых путешественников, владельцев недвижимости и студентов… Новые ограничения вступят в силу 10 июля 2023 года в 00:00 и будут действовать до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении.

Бизнес-путешественникам будет разрешен въезд только в Финляндию, без возможности транзита в другие страны. Кроме того, путешествующие по делам россияне должны будут указать причину, по которой их личное присутствие в Финляндии необходимо, уточняют в финском министерстве.

Также владельцы недвижимости должны будут обосновать необходимость посещения страны лично.

Студентам будет разрешено участие в образовательных программах, которые ведут к получению степени или квалификации, или же обучение в рамках получения квалификации (например, учеба по обмену). Ограничения исключают, например, посещение курсов, сообщает МИД.

Данные ограничения будут введены на неопределенный срок, уточняется в сообщении.