ВЛАДИВОСТОК, 10 июл — ПРАЙМ. "Аэрофлот" впервые запустил прямой авиарейс из Хабаровска на остров Пхукет в Таиланде, сообщает аэропорт Хабаровска. "Аэрофлот" возобновил прямые рейсы из российских регионов в Таиланд

"Первый рейс "Аэрофлота" из международного аэропорта Хабаровск выполнен на Пхукет. 361 пассажир отправился из международного аэропорта Хабаровск на тайский остров Пхукет. Прямые рейсы национального перевозчика по данному маршруту выполняются впервые", — говорится в сообщении.

Рейсы запланированы до 1 октября 2023 года. Борт вылетает из Хабаровска по расписанию два раза в неделю. На маршруте задействован Boeing 777.

Кроме того, продолжается выполнение чартерных полетов на Пхукет из Хабаровска авиакомпаниями Azur Air и Ikar.

Ранее "Аэрофлот" сообщал, что программа полетов в Таиланд из регионов России стартовала 7 июля с первого рейса из Новосибирска в Бангкок.