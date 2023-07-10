АНКАРА, 10 июл — ПРАЙМ. Нынешняя ситуация вокруг зерновой сделки не внушает оптимизма по продлению сроков ее действия после 17 июля, на сегодняшний день ожидаемые переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина остаются единственной надеждой, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров вокруг черноморской зерновой инициативы. Зерновая сделка невозможна без учета позиции России, заявили в Совфеде

Эрдоган ранее заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновой сделке, как по телефону, так и очно. Турецкий лидер также заявил, что Анкара рассчитывает, что сделка будет продлеваться минимум раз в три месяца, а в целом Турция надеется продлить механизм на два года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 8 июля сообщил РИА Новости, что определенности со встречей Путина и Эрдогана пока нет, в планах российского президента сейчас нет телефонного разговора с турецким коллегой.

"По состоянию на сегодня, оптимизма нет", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о вероятности продления сроков действия черноморской зерновой инициативы после 17 июля.

На вопрос, вероятны ли переговоры президентов Турции и России по этой теме, собеседник агентства заявил, что "на сегодняшний день это остается единственной надеждой".

"Наша практика показывает, что именно переговоры двух лидеров в состоянии изменить ситуацию, нынешний сложный период – не исключение. Господин президент (Эрдоган) заявлял о таком намерении (провести переговоры с Путиным), надеемся на положительный исход", — подчеркнул он.

Песков заявил 5 июля, что Россия своевременно объявит о своем решении по зерновой сделке. При этом он напомнил, что часть договоренностей, которая касается России, до сих пор не выполнена, поэтому в настоящий момент оснований для продления сделки не усматривается.

Ранее в МИД РФ отметили, что Россия продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона черноморской инициативы и прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до окончания срока действия сделки.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности.

Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.