МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Нужно выделить прокат электросамокатов в отдельный вид экономической деятельности, а компании кикшеринга приравнять по обязанностям и ответственности к компаниям проката автомобилей, заявил РИА Новости сенатор, зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин. Скорость самокатов на тротуарах хотят ограничить до 10 километров в час

"В настоящее время прокат электросамокатов не требует специальной лицензии, а многие кикшеринговые компании выбирают ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) "Прокат и аренда товаров для отдыха и спорта", что не отражает реального статуса этих электросамокатов как транспортных средств. Прокат электросамокатов (городского вида транспорта) у нас приравнен к прокату теннисных ракеток, скакалок, футбольных мячей", — пояснил Шейкин.

Сенатор полагает, что "необходимо ввести отдельный вид ОКВЭД "Аренда СИМ, в том числе электросамокатов", чтобы обеспечить должное регулирование и контроль над кикшеринговыми компаниями".

Он отметил, что столь вольготное существование кикшеринговых компаний несет значительные финансовые преимущества для их владельцев. По данным исследования издательства "Трушеринг", в 2022 году объем российского рынка кикшеринга составил 13,3 миллиарда рублей, превысив показатели предыдущего года на 64%.

"Эти компании также могут получать субсидии от государства, например, правительство Москвы в прошлом году выделило операторам кикшеринга 65 миллионов рублей на обновление парка самокатов. При этом, анонсируя выделение субсидий, было четко сказано: "Самокаты — популярный транспорт, на котором удобно доехать до метро, остановки, офиса или дома". Именно так — "популярный транспорт", а не инвентарь для отдыха и спорта", — подчеркнул Шейкин.

По его словам, определение, которое дали в столице, подтвердил Верховный суд РФ, принявший недавно решение на основании вывода судебной экспертизы о том, что электросамокат – это механическое транспортное средство. "Поэтому я считаю, что водители электросамокатов должны быть включены ПДД в отдельную категорию участников дорожного движения, а компании кикшеринга – приравнены по обязанностям и ответственности к компаниям проката автомобилей", — подчеркнул сенатор.

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

По его мнению, введение отдельного вида ОКВЭД и регулирование деятельности кикшеринговых компаний позволит установить требования к безопасности, включая ограничения по скорости. "Кроме того, будет возможность регулировать вопросы налогообложения для таких компаний и устанавливать размеры страховых взносов на травматизм", — считает Шейкин. Глава СПЧ призвал провести краш-тесты электросамокатов

Сенатор отметил, что с точки зрения финансовых затрат, это не будет обременительно для владельцев кикшеринговых компаний, учитывая их значительные доходы и финансовую стабильность. Некоторые из этих компаний уже торгуют своими акциями на бирже и имеют устойчивые котировки.

"Необходима разработка и принятие специального законодательства — разработка новых законов и положений, регулирующих работу кикшеринговых компаний (условия и правила лицензирования) и использование электросамокатов. Также считаю, что необходимо на законодательном уровне установить ответственность кикшеринговых компаний в виде ощутимых штрафов – особенно за нарушение правил по безопасности пользователей и других участников дорожного движения", — сказал Шейкин.

Кроме того, по его мнению, важным шагом в повышении безопасности на дорогах может стать отслеживание по биометрии нарушителей ПДД на электросамокатах. "Путем использования технологий распознавания лиц и других биометрических данных, можно установить личность нарушителей и применять соответствующие санкции. Это может способствовать снижению нарушений ПДД и улучшению дисциплины водителей электросамокатов", — отметил законодатель.