СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — ПРАЙМ. Свыше 700 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту на полуостров, время ожидания превышает три часа, следует из публикации в оперативном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту. Очередь на проезд по Крымскому мосту образовалась вновь

"07:00. В очереди со стороны Тамани находится 726 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", — сказано в мессенджере.

Позднее в телеграм появилось сообщение. что к восьми часам утра очередь достигла 850 машин, а время ожидания увеличилось до четырех часов.

Отмечается, что пробок со стороны Керчи нет.