В очереди на Крымском мосту скопились более 800 автомобилей
Telegram: 850 автомобилей скопились в очереди со стороны Кубани к Крымскому мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — ПРАЙМ. Свыше 700 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту на полуостров, время ожидания превышает три часа, следует из публикации в оперативном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.
"07:00. В очереди со стороны Тамани находится 726 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", — сказано в мессенджере.
Позднее в телеграм появилось сообщение. что к восьми часам утра очередь достигла 850 машин, а время ожидания увеличилось до четырех часов.