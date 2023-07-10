СОЧИ, 10 июл — ПРАЙМ. Семнадцать самолётов, которые направлялись в Сочи, не смогли приземлиться в аэропорту курорта за прошедшие сутки и ушли на запасные аэродромы, в настоящее время аэропорт работает по фактической погоде и обслуживает все прибывающие рейсы, сообщил оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика". В Сочи отметили резкий рост пассажиропотока в последнюю неделю июня

Ранее власти курорта сообщили о залповых ливнях в Адлерском районе, там оказались подтоплены улицы посёлка Мирный, а также некоторые участки трассы А-147.

"Аэропорт работает в штатном режиме с 02.00 10.07.2023 года. За прошедшие сутки командирами 17 воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что работа аэропорта сейчас прямо зависит от погодных условий. "На момент 08.45 (мск) уже 15 из 17 воздушных судов прибыли в аэропорт Сочи и 13 из них были обслужены и отправлены в города назначения. Это свидетельствует о том, что аэропорт Сочи работает по фактической погоде и обслуживает все прибывающие рейсы. Оставшиеся два рейса ожидаются в ближайшее время", — добавили в компании.

С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за сильных ливней до 11 июля. Синоптики прогнозируют град, ветер, дожди, реки в этот период могут выйти из берегов, сообщили в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю. Утром 9 июля ливни уже испортили инфраструктуру микрорайона Хоста, там были подтоплены два жилых многоквартирных дома, около 10 машин унесло дождями в обрыв.

Вечером дождь повторился уже в Адлерском районе Сочи, где выпало 100 миллиметров осадков, из-за дождей перерыли участок трассы А-147 Адлер-Весёлое, на местах работают дорожники, в городе функционирует круглосуточный оперативный штаб, жителей и гостей просят воздержаться от выхода в город.