МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Темпы роста бронирования туров по России за прошедшую неделю составили до 35% в зависимости от направления – путешественники на фоне ослабления рубля и, как следствие, подорожания зарубежных путевок стали чаще покупать туры в Сочи, Крым, а также на Урал и в Сибирь, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора "Алеан". Застрявшие в Египте. Как туристы возвращаются в Россию

Рубль серьезно ослаб к основным иностранным валютам с начала лета, обновив минимумы с марта прошлого года. Так, на прошлой неделе курс доллара поднимался выше 93 рублей, а евро краткосрочно превышал отметку 102 рубля впервые с марта 2022 года.

"Эксперты национального туроператора "Алеан" проанализировали текущие бронирования за прошедшую неделю, на которой был зафиксирован активный рост курсов валют и, как следствие, подорожание выездных туров. За прошедшую неделю отмечен прирост числа бронирований к предыдущей неделе по всем направлениям, он составил до 35%", — рассказали в компании, уточнив, что в сравнении с прошлым годом общее количество совершенных бронирований по России за первую неделю июля выше на 11%.

Там добавили, что наибольший прирост бронирований отмечен в Сочи и Крым (плюс 35% и 33% за неделю соответственно). Вырос интерес и к поездкам на Урал и в Сибирь (+28%), в Геленджик и Абхазию (по +12% на каждое направление), Дагестан (+7%). "В меньшей степени, но тоже приросли в продажах Анапа (+5%) и Кавказские Минеральные Воды (+2%). В последнем это связано с тем, что места на лето практически отсутствуют. В Анапе темпы роста продаж немного снизились после появившихся в СМИ фотографий перегруженного пляжа", — указали в компании.

В "Алеан" отметили, что российские курорты в топе продаж, но при этом явного подорожания отелей в ответ на изменения курса рубля пока нет. "Туристический рынок реагирует не только на курсовые колебания, политические события или погоду. Отели оптимизируют доходность номеров в зависимости от загрузки в целом. Сейчас начинается период высокого сезона — ожидать снижения цен точно не стоит. Если спрос будет расти, то вполне вероятно, что отели будут поднимать стоимость", — прокомментировала коммерческий директор "Алеан" Оксана Булах, слова которой привели в сообщении.