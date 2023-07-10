МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. "Почта России" и РЖД запустили первые ускоренные перевозки почтовых отправлений и грузов электронной коммерции в почтово-багажных вагонах из Китая в Россию, сообщил государственный оператор почтовой связи. Грузовые авиаперевозки в мире снизились на 5,2 процента

"Десятого июля "Почта России" и РЖД успешно провели тестовый запуск прямого трансграничного сервиса по ускоренной перевозке почтовых отправлений и грузов электронной коммерции в почтово-багажных вагонах из Китая в Россию. Это первый подобный сервис в нашей стране", — говорится в сообщении.

Первая партия отправилась со станции Хуньчунь до Владивостока, где груз пройдет процедуру растаможивания в сортировочном центре. Ежемесячно в новом сервисе будут перевозить более 600 тонн или более 2,2 миллиона почтовых отправлений. Их сборку и расконсолидацию "Почта России" выполняет в своих магистральных сортировочных и логистических центрах.

Технологический процесс трансграничного движения в почтово-багажных вагонах разработали специалисты РЖД. На первоначальном этапе вагоны будут включаться в почтовый поезд № 989/990 Москва – Владивосток – Москва, а в дальнейшем планируется отправка полносоставных поездов.

"Новый сервис станет альтернативой автомобильным и авиационным грузоперевозкам по скорости доставки и стоимости. Он будет особенно актуален для клиентов из высокотехнологичных отраслей, а также для компаний, занятых в сфере трансграничной интернет-торговли. Для жителей регионов Сибири и Дальнего Востока скорость доставки отправлений из Китая сократится на 5–10 дней", — отмечается в сообщении.