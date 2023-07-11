МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Перевозки контейнеров на Дальневосточной железной дороге за шесть месяцев 2023 года выросли почти на 29% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ДВЖД. РЖД достигли максимальной погрузки удобрений, зерна и контейнеров за 20 лет

"В первом полугодии 2023 года на Дальневосточной железной дороге во всех видах сообщения перевезено 628 тысяч контейнеров ДФЭ (TEU), что на 28,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года", — говорится в сообщении.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, увеличилось на 35,6% — до 580 тысяч ДФЭ. Перевезено свыше 6,7 миллиона тонн грузов, прирост – на 28,8%.

В том числе в контейнерах возили химикаты и соду – 101 тысячу ДФЭ, рост в 1,4 раза, машины, станки и двигатели – 99 тысяч ДФЭ, прирост в 1,5 раза, автомобили и комплектующие – 95 тысяч ДФЭ, рост в 1,7 раза. Также увеличились объемы перевозимых промышленных товаров народного потребления, метизов, бумаги, черных металлов, нефти и нефтепродуктов, цветных металлов и сельскохозяйственных машин.