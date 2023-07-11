МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Судостроительная корпорация "Ак Барс" ведет строительство четырех кораблей проекта 03182Р для комплексных океанографических исследований и заточенных под работу в Арктике, сообщил РИА Новости гендиректор компании Ренат Мистахов. Трюдо выразил надежду на сотрудничество с Россией по Арктике

"В июле 2022 года подписан государственный контракт на строительство четырех единиц кораблей для комплексных океанографических исследований. Все они запущены в строительство на Зеленодольском заводе А. М. Горького. Ведется сборка секций заказа в стапельно-достроечном цеху Зеленодольского завода, проводится договорная работа", — сказал Мистахов.

По его словам, на данный момент разработана и передана на завод-строитель рабоче-конструкторская документация (РКД) по корпусу, идет процесс моделирования судовых систем, разработка РКД по дельным вещам и изоляции.

"Разработана часть документации по судовым устройствам, выполняются собственные схемы по электрооборудованию и автоматизации, создается база данных по изделиям навигации и радиосвязи", — добавил собеседник.

Научно-исследовательские корабли с функционалом разведывательных кораблей проекта 03182Р строятся на основе проекта морского танкера 03182, разработанного в Зеленодольском проектно-конструкторском бюро. Новые корабли предназначены для комплексных океанографических исследований Мирового океана и шельфовой зоны. Корабли адаптированы для действий в Арктической зоне.

Проект 03182Р обладает высокими мореходными качествами, большой автономностью и комфортными условиями обитаемости, район плавания – неограниченный. Водоизмещение – не менее 4 тысяч тонн, длина – около 100 метров, ширина – около 16 метров, высота от основной плоскости с учетом надстройки – около 18,6 метра.