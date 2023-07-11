МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. РЖД в первом полугодии 2023 года увеличили перевозки на Восточном направлении на 9,1%, в том числе экспорт – на 13,2%, сообщил заместитель генерального директора компании Михаил Глазков. Вьетнам получил первый груз СПГ, пишет СМИ

Такие данные были озвучены на заседании штаба по транспортно-логистическим коридорам, которое провел первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, сообщил его представитель. Обсуждалось развитие международных транспортных коридоров (МТК) "Север – Юг", Азово-Черноморского и Восточного направлений, а также текущая ситуация.

"Заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Михаил Глазков проинформировал о выполнении плановых показателей перевозок грузов железнодорожным транспортом на экспорт по итогам первого полугодия. Так, за 6 месяцев 2023 года перевозки на Восточном направлении (порты Дальнего Востока, погранпереходы с Китаем, Монголией и Казахстаном) выросли на 9,1% – до 134,2 миллиона тонн, в том числе экспорт – на 13,2%, до 92 миллионов тонн", — сообщил представитель Белоусова.

Замглавы РЖД также рассказал о ситуации в части контейнерных перевозок. По его словам, с апреля 2023 года регулярность сервиса отправки полносоставных контейнерных поездов по восточной ветке МТК "Север-Юг" была увеличена, география сервиса также расширена, выполняются отправки из Московского региона, Челябинской области, Карелии.

Белоусов в ходе заседания отметил, что объекты, связанные с выполнением дорожных карт по развитию международных транспортных коридоров, остаются приоритетными. "Модернизации и строительству таких объектов будет уделяться особое внимание", – процитировал его слова представитель.