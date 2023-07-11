МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил дополнительно проработать в июле 2023 года параметры проекта по строительству первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург с учетом возможности привлечения средств из внебюджетных источников, говорится в сообщении кабмина. Мишустин: предприятия ОПК смогли кратно нарастить выпуск своей продукции

Поручения даны по итогам стратегической сессии, посвящённой опережающему развитию инфраструктуры, и опубликованы во вторник.

"Ещё один блок поручений посвящён созданию новой железнодорожной инфраструктуры. К концу второй декады июля Минтранс совместно с Минэкономразвития, ОАО "РЖД", АО "Группа "Синара" и ПАО "Сбербанк" должны дополнительно проработать параметры проекта создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. При этом необходимо учесть возможность привлечения внебюджетных источников финансирования", — говорится в сообщении.