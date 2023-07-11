КРАСНОДАР, 11 июл — ПРАЙМ. Движение на проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края и Крыма свободное, скопления автомобилей нет, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. Пробка на въезде на Крымский мост сократилась более чем в четыре раза

По состоянию на 19.00 в понедельник, в очереди находилось 425 автомобилей, время ожидания проезда составляло около 2 часов, утром во вторник максимальное число машин со стороны Кубани наблюдаюсь в 9 утра – 190 автомобилей.

"14.00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", — говорится в сообщении.

Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.