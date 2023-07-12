МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Российская группа "Аэрофлот", в которую входит одноименная авиакомпания, в 2023 году планирует набрать более 900 бортпроводников, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. "Аэрофлот" выполнил первый прямой рейс Хабаровск - Пхукет

"В 2023 году авиакомпании группы увеличили набор бортпроводников, исходя из роста производственной деятельности (рост пассажиропотока на 23,5% и количества выполняемых рейсов на 11,9%). Так, например, только "Аэрофлот" с начала 2023 года принял 452 бортпроводника, еще более 150 человек проходят обучение и до конца сентября приступят к работе. Авиакомпания "Победа" в 2023 году примет на работу около 300 бортпроводников", — сообщили в авиакомпании во Всемирный день бортпроводника, который отмечается 12 июля.

Согласно годовому отчету компании, в 2022 году штат именно бортпроводниц группы "Аэрофлот" составлял 8,827 тысячи человек, в 2021 году — 9,404 тысячи человек.

Представитель "Аэрофлота" пояснил снижение численности бортпроводниц в 2022 году по сравнению с предыдущим годом. "В 2022 году компании группы не сокращали бортпроводников, более того, предлагаемая заработная плата для новых сотрудников — выше рынка, но несмотря на это мы отмечали продолжающийся естественный отток бортпроводников, наибольший из авиакомпании "Победа", связанный с корректировкой планов прихода воздушных судов лоукостера", — сказали в авиакомпании.

Там добавили, что в основном сотрудники уходят по собственному желанию, при опросе увольняющихся чаще всего встречаются ответы: "по семейным обстоятельствам", "планирую продолжить обучение", "переезд".

Общая численность сотрудников группы "Аэрофлот" на конец 2022 года составляла 32,3 тысячи человек.

"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы — 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций.