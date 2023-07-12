МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Кикшеринговый сервис Whoosh запустил аренду электровелосипедов в Москве, они будут доступны в том же приложении, что и самокаты, а их общий парк по итогам запуска превысит 2 тысячи штук, сообщили РИА Новости в компании. Сенатор призвал уравнять ответственность компаний кикшеринга и каршеринга

"Новые электровелосипеды Whoosh запущены в Москве. Парк моделей в столице превысит 2000 устройств. Городской велосипед рассчитан на передвижения от 7 километров", — сообщили в компании. Отмечается, что Whoosh снабдил велосипеды Ninebot B100H IoT-модулем собственной разработки. Это значит, что теперь велосипеды подключены к внутренней системе компании и подчиняются тем же правилам, что и самокаты. Например, сбавляют скорость в медленных зонах и могут быть оставлены на виртуальных парковках.

"Чтобы включить мотор, нужно начать крутить педали. Выключается он тоже автоматически: на отметке 25 км/ч. Мощность электродвигателя — 250 Вт. Соответственно, по ПДД этот транспорт относится к категории "велосипеды" — для поездки не нужны права. Помимо этого, медленные зоны, скоростные ограничения и запреты для электровелосипедов остаются теми же, что и для самокатов Whoosh", — сообщили в компании.

Ранее Whoosh уже запустил аренду электровелосипедов в Санкт-Петербурге и Московской области. В компании отметили, что время аренды велосипеда в Санкт-Петербурге на 26–31% дольше, чем у самоката.

"Помимо этого, новыми устройствами чаще пользуются для прогулок, о чем свидетельствует значительное увеличение длительности поездок в субботу и воскресенье. В выходные велосипедами пользуются на 22% дольше, чем в будни. Та же тенденция наблюдается у самокатов, однако разница между продолжительностью будничной и выходной поездки составляет 17%", — отметили в Whoosh.

Whoosh — российский сервис кикшеринга, работающий в 50 локациях в России, Казахстане и Белоруссии. Парк компании составляет 133 тысячи электросамокатов и электровелосипедов. С декабря 2022 года акции компании торгуются на Московской бирже.