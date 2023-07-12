МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Движение по трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае, несмотря на продолжающиеся осадки, идет в штатном режиме, подтопления нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Автодора". Проезд машин к Крымскому мосту свободен с обеих сторон

"В Краснодарском крае продолжаются осадки. Дорожники мониторят ситуацию, предпринимают все меры, чтобы движение по М-4 шло в штатном режиме, производят очистку стоков проезжей части. На данный момент подтопления на главной дороге на юг нет", — отметили в госкомпании.

В "Автодоре" также обратились к водителям с просьбой воздержаться от поездок во время сильных осадков.