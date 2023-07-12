Поезда следуют по графику на фоне непогоды на Черноморском побережье
РЖД заявили, что поезда курсируют в штатном режиме на фоне непогоды на побережье Крыма
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Электрички и поезда дальнего следования, несмотря на стихию на Черноморском побережье, курсируют штатно, сообщили РЖД.
"Внимание многих наших пассажиров сейчас приковано к ситуации с разгулом стихии на Черноморском побережье. Спешим сообщить, что движение поездов в сообщении с курортом осуществляется в штатном режиме. По графику и в полном объёме выполняют рейсы как электрички вдоль побережья, так и поезда дальнего следования", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с непростыми погодными условиями РЖД внимательно контролируют обстановку на своей инфраструктуре.