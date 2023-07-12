МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Электрички и поезда дальнего следования, несмотря на стихию на Черноморском побережье, курсируют штатно, сообщили РЖД. Пробка на въезде на Крымский мост сократилась более чем в четыре раза

"Внимание многих наших пассажиров сейчас приковано к ситуации с разгулом стихии на Черноморском побережье. Спешим сообщить, что движение поездов в сообщении с курортом осуществляется в штатном режиме. По графику и в полном объёме выполняют рейсы как электрички вдоль побережья, так и поезда дальнего следования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с непростыми погодными условиями РЖД внимательно контролируют обстановку на своей инфраструктуре.