МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в 2023 году планирует увеличить перевозки пассажиров на 11% по сравнению с предыдущим годом — до 45,2 миллиона человек, сообщил гендиректор перевозчика Сергей Александровский на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным. Общероссийское объединение пассажиров ожидает роста цен на авиабилеты

Прежний прогноз по перевозкам составлял 43,5 миллиона человек.

"Всего по итогам 2023 года мы планируем перевезти 45,2 миллиона пассажиров, что составляет 11% рост к 2022 году", — сказал Александровский в среду.