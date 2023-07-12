Группа "Аэрофлот" повысила прогноз по перевозкам пассажиров на 2023 год
Александровский: "Аэрофлот" ждет рост пассажиропотока до 45,2 миллиона человек в 2023 году
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в 2023 году планирует увеличить перевозки пассажиров на 11% по сравнению с предыдущим годом — до 45,2 миллиона человек, сообщил гендиректор перевозчика Сергей Александровский на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным.
Прежний прогноз по перевозкам составлял 43,5 миллиона человек.
"Всего по итогам 2023 года мы планируем перевезти 45,2 миллиона пассажиров, что составляет 11% рост к 2022 году", — сказал Александровский в среду.