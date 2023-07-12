МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в 2023 году планирует увеличить перевозки пассажиров на 11% по сравнению с предыдущим годом — до 45,2 миллиона человек, сообщил гендиректор перевозчика Сергей Александровский на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным.

Самолет в небе.

Общероссийское объединение пассажиров ожидает роста цен на авиабилеты

Прежний прогноз по перевозкам составлял 43,5 миллиона человек.

"Всего по итогам 2023 года мы планируем перевезти 45,2 миллиона пассажиров, что составляет 11% рост к 2022 году", — сказал Александровский в среду.