МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин попросил гендиректора крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" Сергея Александровского держать на личном контроле перевозки пассажиров в пору отпусков. Группа "Аэрофлот" объявила о планах набрать более 900 бортпроводников

Встреча прошла в среду. На ней был затронут ряд вопросов, в том числе про перевозки в сезон отпусков.

"Сейчас пора отпусков, поэтому много людей отправляются путешествовать. Очень важно, чтобы все элементы, связанные с обслуживанием людей в летнее расписание, были соблюдены "Аэрофлотом". Просьба держать ситуацию на личном контроле", — сказал Мишустин Александровскому.

"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы — 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций.

Премьер отметил, что Александровский возглавил "Аэрофлот" в очень сложное время – в период беспрецедентных санкций.

"Уже более года руководите этой крупнейшей нашей авиакомпанией. И отрадно видеть, что на сегодняшний день много проблем, которые вначале возникли, решены. Восстанавливается пассажиропоток, непросто было решить и вопрос с регистрацией судов", — сказал глава правительства.

Мишустин отметил, что сбалансированная позиция, которую занял "Аэрофлот", позволила сохранить компанию с возможностью осуществления полетов как внутри страны, так и за рубеж.